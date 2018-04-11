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Холодный атмосферный фронт принёс на Орловщину дожди
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Холодный атмосферный фронт принёс на Орловщину дожди 

РИА 57 36 минут назад
Фото: РИА 57
Последние дни территория Орловской области находилась под влиянием антициклона. Осадков не отмечалось, а температура воздуха значительно превышала климатическую норму.
Сегодня, 11 апреля, через территорию ЦФО проходит холодный атмосферный фрон, который принёс похолодание и осадки.
В Орловской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем синоптики обещают местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составила +3.. +8°С, в низких местах до 0°. Днем столбики термометров поднимутся +7.. +12°С.
Сообщение Холодный атмосферный фронт принёс на Орловщину дожди появились сначала на РИА 57.
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