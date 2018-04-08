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Генконсул США восхитился россиянами
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Генконсул США выдержал Великий пост и восхитился россиянами 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: usembassy.gov
Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал весь Великий пост и рассказал, что восхищается россиянами, которые делают это каждый год.
«Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год. Однако это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни», — приводятся слова Кийса в Facebook генконсульства во Владивостоке.
Он заявил, что пост позволил ему поразмышлять о жизни и о том, чего он хочет добиться в России в качестве дипломата. Также Кийс рассказал, что отметит Пасху с жителями Владивостока, и поблагодарил тех россиян, которые поддерживали его во время поста.
«Это на самом деле уникальный опыт, за который я очень благодарен», — заявил дипломат.
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