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Путин утвердил правила празднования памятных дат
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Путин утвердил правила празднования памятных дат 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила рассмотрения предложений, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов России, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, теперь инициативы, связанные с празднованием памятных дат субъектов России, должны направляться в правительство, а не президенту, не менее чем за пять лет до 1 января года официального празднования дат. Те субъекты, празднование памятных дат которых предлагается провести на федеральном уровне, после рассмотрения соответствующих инициатив законодательными органами этого субъекта и в случае их одобрения также направляются в правительство, а не президенту.
Кроме того, теперь правительство России должно утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования памятной даты субъекта России в трехмесячный срок. Ранее на процедуру утверждения правилами отводилось четыре месяца.
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