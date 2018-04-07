Козловского привали следить за словами

В Общественной палате привали Козловского следить за словами

Творческие люди зачастую болезненно воспринимают критику в свой адрес, но человек публичный, каким является актер и режиссер Данила Козловский , должен быть аккуратнее в высказываниях, чтобы не стать изгоем, считает зампред комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, глава правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис

Ранее в интервью порталу Sports.ru актер Данила Козловский, который выступил продюсером, режиссером и сценаристом фильма "Тренер", а также сыграл в нем главную роль, резко отозвался о тех, кто критикует трейлер киноленты. Он заявил, что не ожидал такой негативной реакции россиян. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу, а в России о трейлере "пишут столько гадостей, что порой теряешься". Его заявление вызвало широкий общественный резонанс.

"Я считаю, что каждый публичный человек должен быть очень осторожен в своих суждениях и комментариях, потому что можно в одну секунду превратиться в изгоя. Невозможно понять, что там было у человека в душе… Творческие люди, когда их начинают критиковать — это болезненный момент для них на самом деле, но надо все-таки стоически (такое) воспринимать. Сколько зрителей, столько и мнений, невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика. Но публичный человек всегда должен следить за своими словами", — сказал Кирис РИА Новости.

"Лучше всего промолчать в этой ситуации, я так считаю", — добавил общественник.

По сюжету фильма "Тренер" персонаж Козловского после завершения карьеры профессионального футболиста национальной сборной работает тренером в провинциальной футбольной команде. Картина выйдет в широкий прокат 19 апреля.