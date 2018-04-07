В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

сообщает РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит огонь в специальных лампадах спецрейсом в Москву

Самолет из Иерусалима приземлится в Москве примерно в 22:00.

Частицу огня можно будет получить прямо в аэропорту «Внуково-1» . Затем его привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.

Сошествие Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в Иерусалиме. Его появление верующие считают чудом.