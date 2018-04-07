Ещё
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 

Рамблер 38 минут назад
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит огонь в специальных лампадах спецрейсом в Москву, сообщает РИА Новости.
Самолет из Иерусалима приземлится в Москве примерно в 22:00.
Частицу огня можно будет получить прямо в аэропорту «Внуково-1». Затем его привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.
Сошествие Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в Иерусалиме. Его появление верующие считают чудом.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар94
Познер высказался о действиях США в адрес РФ24
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание60
Россия направила ноту Британии64
Белоруссия «отделилась» от России627
Видео
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение