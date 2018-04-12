Ещё
Жителей Волоколамского района предупредили о запахе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Волоколамского района Подмосковья предупредили о запахе с «Ядрово» ночью 13 апреля 

ТАСС 25 минут назад
Фото: ТАСС
Администрация Волоколамского района Московской области предупредила жителей о вероятности возникновения запаха со стороны мусорного полигона бытовых отходов "Ядрово" 13 апреля из-за погодных условий.
"В связи с погодными условиями, направлением ветра в Волоколамском районе возможен запах со стороны полигона "Ядрово", — сообщили в четверг в пресс-службе администрации района.
Как добавили в администрации, в ночь на пятницу на территории района, по прогнозам синоптиков, ожидается температура от минус 7 до нуля градусов, а также переменный ветер с порывами 3— 8 м/с.
ТАСС: последние новости
Весеннее тепло вернется в Москву в выходные Тулеев дал высокую оценку врио губернатора Кемеровской области Цивилеву В Москве 12 апреля прогнозируют небольшую облачность и до 10 градусов тепла
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники236
Суд изменил приговор Улюкаеву188
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии176
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии53
Зюганов попал в реанимацию102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение