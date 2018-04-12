Жителей Волоколамского района предупредили о запахе

Жителей Волоколамского района Подмосковья предупредили о запахе с «Ядрово» ночью 13 апреля

Администрация Волоколамского района Московской области предупредила жителей о вероятности возникновения запаха со стороны мусорного полигона бытовых отходов "Ядрово" 13 апреля из-за погодных условий.

"В связи с погодными условиями, направлением ветра в Волоколамском районе возможен запах со стороны полигона "Ядрово", — сообщили в четверг в пресс-службе администрации района.

Как добавили в администрации, в ночь на пятницу на территории района, по прогнозам синоптиков, ожидается температура от минус 7 до нуля градусов, а также переменный ветер с порывами 3— 8 м/с.