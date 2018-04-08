Православный мир встречает Пасху Христову

В воскресенье, 8 апреля, православные верующие более чем в 60 странах отмечают главный христианский праздник — Пасху или Воскресение Христово. По Юлианскому календарю Пасху отмечают Русская, Болгарская, Грузинская, Иерусалимская, Константинопольская, Сербская, Элладская и другие поместные православные церкви. В некоторых странах, например, в Греции , этот день объявлен государственным праздником, передает ТАСС

По уже сложившейся многолетней традиции, к началу праздничной службы делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в храм Христа Спасителя Благодатный огонь из Иерусалима

Лампаду, привезенную спецрейсом из Иерусалима, передали патриарху. От нее были зажжены свечи и лампады духовенства, а затем всех присутствующих в храме. Благодаря этому собор, который перед полуночью был специально погружен во мрак, озарился пасхальным светом.