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Православный мир встречает Пасху Христову
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Православный мир встречает Пасху Христову 

Вести.Ru 27 минут назад
В воскресенье, 8 апреля, православные верующие более чем в 60 странах отмечают главный христианский праздник — Пасху или Воскресение Христово. По Юлианскому календарю Пасху отмечают Русская, Болгарская, Грузинская, Иерусалимская, Константинопольская, Сербская, Элладская и другие поместные православные церкви. В некоторых странах, например, в Греции, этот день объявлен государственным праздником, передает ТАСС.
Незадолго до полуночи с крестного хода в храме Христа Спасителя началось торжественное ночное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию.
По уже сложившейся многолетней традиции, к началу праздничной службы делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в храм Христа Спасителя Благодатный огонь из Иерусалима.
Лампаду, привезенную спецрейсом из Иерусалима, передали патриарху. От нее были зажжены свечи и лампады духовенства, а затем всех присутствующих в храме. Благодаря этому собор, который перед полуночью был специально погружен во мрак, озарился пасхальным светом.
Вынос благодатного огня из кувуклии (небольшой часовни, которая, как считается, сооружена над местом погребения Иисуса) в храме Гроба Господня в Иерусалиме символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа, напоминает РИА Новости.
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