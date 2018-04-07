Ещё
Самый отвратительный в мире кот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый отвратительный в мире кот 

Рамблер 1 час назад
Котик выглядит так, будто на глаза ему лучше не попадаться.
1/10  Издание Buzzfeed написало о странном коте породы сфинкс по кличке Эрдан. У кота своя страница в Инстаграм и около 7, 5 тысяч подписчиков.
Фото:
2/10  В соцсети его называют голым котом и еще, как отмечают пользователи, он похож на мозг. Ему 5 лет, он живет в Швейцарии.
Фото:
3/10  «Когда я впервые увидела его, он сразу же украл мое сердце. – говорит владелица животного, Сандра Филиппи. — Его морщинистая розовая кожа, такая же прекрасная, как персик, его бирюзовые глаза, такие же синие, как океан ... Я была сражена!».
Фото:
4/10  Многим же кот кажется пугающе мрачным. Но Филиппи настаивает, что он «очень смешной и застенчивый».
Фото:
5/10  «Когда люди видят его на фотографиях, они считают его уродливым. – говорит она. — Но когда они видят его в реальной жизни, то находят его милым и симпатичным!».
Фото:
6/10  По словам хозяйки, Эрдан любит сидеть у окна, наблюдая за птицами в обнимку с ней.
Фото:
7/10 
Фото:
8/10 
Фото:
9/10 
Фото:
10/10 
Фото:
Эрдан любит сидеть у окна, наблюдая за птицами в обнимку с хозяйкой.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России411
«Началась война с Россией»497
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР146
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска79
Украина огласила приговор экипажу российского судна275
Видео
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение