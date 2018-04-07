Самый отвратительный в мире кот 

1/10 Издание Buzzfeed написало о странном коте породы сфинкс по кличке Эрдан. У кота своя страница в Инстаграм и около 7, 5 тысяч подписчиков. @xherdanthenakedcat Фото:

2/10 В соцсети его называют голым котом и еще, как отмечают пользователи, он похож на мозг. Ему 5 лет, он живет в Швейцарии. @xherdanthenakedcat Фото:

3/10 «Когда я впервые увидела его, он сразу же украл мое сердце. – говорит владелица животного, Сандра Филиппи. — Его морщинистая розовая кожа, такая же прекрасная, как персик, его бирюзовые глаза, такие же синие, как океан ... Я была сражена!». @xherdanthenakedcat Фото:

4/10 Многим же кот кажется пугающе мрачным. Но Филиппи настаивает, что он «очень смешной и застенчивый». @xherdanthenakedcat Фото:

5/10 «Когда люди видят его на фотографиях, они считают его уродливым. – говорит она. — Но когда они видят его в реальной жизни, то находят его милым и симпатичным!». @xherdanthenakedcat Фото: