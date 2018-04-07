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Как живет самый отвратительный в мире кот
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Самый отвратительный в мире кот
Рамблер
7 апреля 2018
Комментарии
61
Котик выглядит так, будто на глаза ему лучше не попадаться.
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Издание Buzzfeed написало о странном коте породы сфинкс по кличке Эрдан. У кота своя страница в Инстаграм и около 7, 5 тысяч подписчиков.
Фото:
@xherdanthenakedcat
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В соцсети его называют голым котом и еще, как отмечают пользователи, он похож на мозг. Ему 5 лет, он живет в Швейцарии.
Фото:
@xherdanthenakedcat
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«Когда я впервые увидела его, он сразу же украл мое сердце. – говорит владелица животного, Сандра Филиппи. — Его морщинистая розовая кожа, такая же прекрасная, как персик, его бирюзовые глаза, такие же синие, как океан ... Я была сражена!».
Фото:
@xherdanthenakedcat
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Многим же кот кажется пугающе мрачным. Но Филиппи настаивает, что он «очень смешной и застенчивый».
Фото:
@xherdanthenakedcat
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«Когда люди видят его на фотографиях, они считают его уродливым. – говорит она. — Но когда они видят его в реальной жизни, то находят его милым и симпатичным!».
Фото:
@xherdanthenakedcat
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По словам хозяйки, Эрдан любит сидеть у окна, наблюдая за птицами в обнимку с ней.
Фото:
@xherdanthenakedcat
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Фото:
@xherdanthenakedcat
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Фото:
@xherdanthenakedcat
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Фото:
@xherdanthenakedcat
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Фото:
@xherdanthenakedcat
Эрдан любит сидеть у окна, наблюдая за птицами в обнимку с хозяйкой.
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