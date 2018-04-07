Ещё
Как живет самый отвратительный в мире кот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый отвратительный в мире кот 

Рамблер 7 апреля 2018
Котик выглядит так, будто на глаза ему лучше не попадаться.
1/10  Издание Buzzfeed написало о странном коте породы сфинкс по кличке Эрдан. У кота своя страница в Инстаграм и около 7, 5 тысяч подписчиков.
Фото:
2/10  В соцсети его называют голым котом и еще, как отмечают пользователи, он похож на мозг. Ему 5 лет, он живет в Швейцарии.
Фото:
3/10  «Когда я впервые увидела его, он сразу же украл мое сердце. – говорит владелица животного, Сандра Филиппи. — Его морщинистая розовая кожа, такая же прекрасная, как персик, его бирюзовые глаза, такие же синие, как океан ... Я была сражена!».
Фото:
4/10  Многим же кот кажется пугающе мрачным. Но Филиппи настаивает, что он «очень смешной и застенчивый».
Фото:
5/10  «Когда люди видят его на фотографиях, они считают его уродливым. – говорит она. — Но когда они видят его в реальной жизни, то находят его милым и симпатичным!».
Фото:
6/10  По словам хозяйки, Эрдан любит сидеть у окна, наблюдая за птицами в обнимку с ней.
Фото:
7/10 
Фото:
8/10 
Фото:
9/10 
Фото:
10/10 
Фото:
Эрдан любит сидеть у окна, наблюдая за птицами в обнимку с хозяйкой.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля101
«РФ понесет от американцев большой ущерб»770
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус652
США рассказали о возможности удара по военным РФ172
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение