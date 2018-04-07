Благодатный огонь еще не сошел. Но чудо в Иерусалиме уже случилось

Десятки тысяч христиан устремляются в Иерусалим к празднику Пасхи, чтобы увидеть церемонию схождения Благодатного огня. А накануне верующие проходят по Дороге скорби (Via Dolorosa), чтобы "пережить вместе с Христом его путь на казнь".

Корреспондент РИА Новости присоединился к паломникам из разных стран и выяснил, почему священный город трех религий здесь называют не иначе как "центр Земли".

Бизнес в обмен на рясу

Дорога скорби начинается у Львиных ворот. Вспоминая тот или иной эпизод крестного пути Иисуса Христа, паломники делают на ней девять остановок. В Страстную пятницу их здесь столько, что в этой толпе очень легко заблудиться.

Женщина в черной одежде, едва заслышав русскую речь, бросается мне на помощь. Знакомимся. Ее зовут Мария. Уже пять месяцев она послушница одного из греческих монастырей в Иерусалиме.

Послушница греческого монастыря на горе Елеон Марина:

"Сама я из Тобольска. Как здесь оказалась? Пару лет назад посещала Святую землю как обычная паломница. Мы приехали на гору Фавор (где произошло Преображение Господне. — Прим. ред.), и там я села на скамейку рядом с монахом-греком. Он по-русски ничего не понимает, а я — по-английски. Но мы как-то нашли общий язык, представляете?" — восторженно рассказывает она.

Монах оказался настоятелем обители Вознесения на горе Елеон. Он предложил Марии пожить в монастыре на Святой земле. Она подумала и решилась — продала "небольшое дело", которое было у нее на родине, и приехала.

"Вообще, я к Богу пришла через большое горе. У меня два года назад сын умер от тяжелой болезни. Спортсмен, 27 лет всего", — делится она.

Символично или нет, но разговор этот мы вели около четвертой остановки на Via Dolorosa, где Христос встретился со своей матерью. Теперь на этом месте армянский монастырь.

Зеркальный ответ из США

Уже со следующей, пятой остановки путь становится в буквальном смысле теснее. Паломники сворачивают на узкую улочку, усеянную арабскими лавками. Идешь и не понимаешь, куда она выведет. А голова идет кругом от обилия совершенно несовместимых звуков. Тут палестинский мальчишка завлекает русских паломников и туристов: "Кукурудза! Кукурудза!", тут из расположенной напротив парикмахерской (чего только нет в исторической части Иерусалима!) несется восточная музыка; а тут еще проходящие мимо паломницы во весь голос тянут: "Господи поми-и-и-и-лу-у-у-й!" Такой гремучей смесью темпераментов, нравов и обычаев Иерусалим ошеломляет уже не первое столетие.

Возле места, где, по преданию, римские воины заставили Симона Киринеянина помогать Христу нести предназначенный для его казни крест (это пятая остановка), высокий мужчина в рясе и бейсболке напевает молитвы. Здесь на улицах постоянно слышится русская речь, и на нее уже не реагируют, а песнопения этого человека тут же привлекают внимание — они на английском. Отец Галлахер, католический священник из штата Иллинойс, проходит крестный путь вместе с православными.

Отец Галлахер (справа) возле пятой остановки Via Dolorosa

"Я приехал сюда неделю назад, на праздник католической Пасхи (1 апреля. — Прим. ред.). Я тут впервые, этот город поразил меня до глубины души", — говорит он и спрашивает, откуда я.

"О, вы из России ! Помолитесь там за меня, а я помолюсь за вас в Америке", — улыбается священник и неожиданно сворачивает в какой-то переулок. Дело в том, что маршрут Via Dolorosa у православных и католиков немного отличается. Последняя остановка у православных находится в Александровском подворье, почти возле храма Гроба Господня. А у католиков — в небольшом храме рядом, построенном на месте третьего падения Христа по пути на Голгофу.

Грузинские паломники в центре Иерусалима

Крестоносцы на улицах

Перед девятой остановкой есть небольшая улица с незамысловатым названием Эфиопский монастырь. В конце нее небольшая обитель IX века, в которой находится резиденция эфиопского епископа Иерусалима. Джерми уже много лет является смотрителем этого скромного монастыря.

"Вы из России? Там ведь тоже православные!" — восклицает он, показывая на храмовые иконы. Некоторые из них ничем не отличаются от тех, что висят в наших храмах. Но в целом стилистика эфиопских икон напоминает иллюстрации к детским книжкам. Джерми показывает Евангелие XVII века, украшенное миниатюрами. Вот уж где всем известная история становится по-настоящему красочной.

Паломник из Эфиопии в Иерусалиме

Эфиопские христиане сильно отличаются от православных как в вероучении, так и в обрядах. Но Пасху отмечают в один с ними день. Традиционное для Страстной пятницы крестное шествие с участием 60 священников и более тысячи прихожан местной эфиопской церкви обычно проходит сразу после греческой церемонии крестного пути, в обед.

Via Dolorosa верующие проходят с крестами в руках. Кто-то несет маленький деревянный крестик, они продаются тут за несколько долларов на каждом углу. А кто-то взваливает на себя большой крест, чуть ли не в "натуральную величину". Причем чаще всего, как ни странно, их привозят с собой.

Неманья и его сын Слободан идут в черных футболках с надписью на сербском "Крестоносцы Иерусалима", держа в руках большие кресты. Их они привезли из города Баня-Лука , столицы Республики Сербской, — непризнанного государства в составе Боснии и Герцеговины , где почти половина населения исповедует ислам.

Неманья и его сын Слободан несут кресты у храма Гроба Господня.

"Эти кресты мы подарим местным христианам, чтобы они знали, что мы, православные Республики Сербской, всегда поддерживаем их", — с гордостью заявляет Слободан.

Незнакомец в белом

В субботу днем десятки тысяч христиан соберутся в храме Гроба Господня и его окрестностях, чтобы участвовать в схождении Благодатного огня. Иерусалим уже приготовился к этому событию: повсюду развешены таблички, на которых большими стрелками указан путь к самому главному храму христианства, а также выход из обнесенной стеной исторической части города, в ее тесных кривых улочках так легко заблудиться.

В Россию святыню повезет делегация Фонда Андрея Первозванного. Ее члены тоже прошли по Дороге скорби, оканчивающейся в храме Гроба Господня.

У входа на территорию церкви передо мной неожиданно возникает человек в светлом одеянии, с бородой и длинными волосами, как будто специально оделся в "стиле Иисуса Христа". Вот уже 27 лет уроженец Мичигана Джейкоб Джозеф ходит, как он сам утверждает, "без обуви и денег в кармане". С горящими глазами он рассказывает про свое призвание — повествовать людям "о чуде Евангелия".

"Кстати, в Америке меня все знают под именем "друган Иисуса", — сообщает он.

Джозеф Джейкоб

Джейкоб со своими проповедями объехал немало стран, но больше всего его тянет именно на Святую землю. На этот раз он в Иерусалиме уже две недели.