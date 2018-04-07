Ещё
Синоптики рассказали о погоде в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В субботу в Москве будет облачная и ветреная погода 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Облачная и ветреная погода ожидается в субботу в столице, местами скорость порывов ветра составит 13-18 м/с. Воздух прогреется до 8 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха днем в Москве составит от 6 до 8 градусов тепла, местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы достигнут скорости 13-18 м/с. В городе будет облачно с прояснениями, атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил на субботу в столице желтый уровень опасности (третий из пяти возможных).
В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, осадков не ожидается.
Температура в Подмосковье в субботу днем будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла. Ночью температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
ТАСС: последние новости
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в субботу В крупных городах Китая образовались стихийные кладбища велосипедов Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»311
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР66
ЕС определился по «Северному потоку-2»229
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка232
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд93
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение