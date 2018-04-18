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Весна в разгаре: в среду в Крыму до +22
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Весна в разгаре: в среду в Крыму до +22 

РИА Новости Крым 18 апреля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В среду, 18 апреля, в Крыму сохраняется высокая пожароопасность — на полуострове ожидается до 22 градусов тепла, сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6…+8, днем — +20…+22 градуса.
В Севастополе ожидается малооблачная, сухая погода и западный ветер до 10 м/с. Ночью температура воздуха составит от +7 до +9, днем — от 18 до 20 градусов тепла.
На Южнобережье также будет сухая и жаркая погода, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +9 градусов, днем — до +20.
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