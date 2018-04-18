Весна в разгаре: в среду в Крыму до +22

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апр — РИА Новости Крым . В среду, 18 апреля, в Крыму сохраняется высокая пожароопасность — на полуострове ожидается до 22 градусов тепла, сообщают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6…+8, днем — +20…+22 градуса.

Севастополе ожидается малооблачная, сухая погода и западный ветер до 10 м/с. Ночью температура воздуха составит от +7 до +9, днем — от 18 до 20 градусов тепла.

На Южнобережье также будет сухая и жаркая погода, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +9 градусов, днем — до +20.