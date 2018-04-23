В предгорных районах Крыма ночью ожидаются заморозки до минус 3 градусов 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Заморозки до минус 3 градусов ожидаются ночью во вторник в степных и предгорных районах Крыма. Об этом говорится в экстренном предупреждении Гидрометцентра, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.
"24 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки (температура ночью и утром минус 3 — минус 1 градус)", — говорится в сообщении.
По данным республиканского гидрометцентра, в Крыму днем во вторник ожидается переменная облачность, юго-западный ветер 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха днем составит от 22 до 24 градусов тепла.