Прохладно и дождливо: чего ждать от погоды в пятницу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 апр — РИА Новости Крым . В пятницу в Крыму прогнозируются дожди и прохладная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. "20 апреля в Крыму сохранится прохладная погода. Пройдут небольшие и умеренные дожди. Дневная температура воздуха составит +10…+15 градусов, ночная — +2…7", — рассказали синоптики, добавив, что сила ветра составит 7-12 м/с, местами — 17 м/с. В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем — +12…+14. Севастополе будет переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут +7…+9 градусов, днем — +13…+15.