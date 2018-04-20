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Прохладно и дождливо: чего ждать от погоды в пятницу в Крыму
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Прохладно и дождливо: чего ждать от погоды в пятницу в Крыму 

РИА Новости Крым 20 апреля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму прогнозируются дожди и прохладная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"20 апреля в Крыму сохранится прохладная погода. Пройдут небольшие и умеренные дожди. Дневная температура воздуха составит +10…+15 градусов, ночная — +2…7", — рассказали синоптики, добавив, что сила ветра составит 7-12 м/с, местами — 17 м/с.
В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем — +12…+14.
В Севастополе будет переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут +7…+9 градусов, днем — +13…+15.
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