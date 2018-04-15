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Лето, зима и снова лето: синоптики рассказали о погоде в Крыму в воскресенье
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Лето, зима и снова лето: синоптики рассказали о погоде в Крыму в воскресенье 

РИА Новости Крым 15 апреля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Крымские синоптики напоминают, что 15-17 апреля в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Кроме того, ночью и утром 15 и 16 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0-3 градусов мороза.
В Симферополе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.
В Севастополе будет малооблачно, ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит 7-9 градусов выше нуля, днем — от +15 до +17 градусов.
На Южном берегу Крыма также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем столбики термометров покажут 17-19 градусов выше нуля.
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