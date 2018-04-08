Крым встречает Пасху весенним теплом и сильным ветром

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 апр — РИА Новости Крым . В воскресенье на полуострове ожидается теплая сухая погода и сильный порывистый северо-восточный ветер. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Северо-восточный ветер в порывах будет достигать скорости 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8…+10, днем — +18…+20 градусов.

Севастополе будет малооблачно, порывы северо-восточного ветра достигнут скорости 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +7…+9, днем — +19…+21.

На Южнобережье ожидается ветреная погода — северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с. Ночью температурные показатели будут колебаться от +11 до +13, днем воздух прогреется до +20 градусов.