Бархатный апрель: во вторник в Крыму до +23

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. "Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, на побережье — до +10, днем — +18…+23. Сила ветра — 7-12 м/с", — рассказали синоптики. В Симферополе во вторник переменная облачность. Без осадков. Столбики термометров ночью покажут +6…+8 градусов, днем — +21…+23. Севастополе будет малооблачно. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью — +5…+7 градусов, днем — +17…+19.