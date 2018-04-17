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Бархатный апрель: во вторник в Крыму до +23 

РИА Новости Крым 17 апреля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, на побережье — до +10, днем — +18…+23. Сила ветра — 7-12 м/с", — рассказали синоптики.
В Симферополе во вторник переменная облачность. Без осадков. Столбики термометров ночью покажут +6…+8 градусов, днем — +21…+23.
В Севастополе будет малооблачно. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью — +5…+7 градусов, днем — +17…+19.
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