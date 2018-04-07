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Синоптики: на выходных на Орловщине немного похолодает
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Синоптики: на выходных на Орловщине немного похолодает 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По Центральной России минувшей ночью прошёл холодный атмосферный фронт и в субботу, 7 апреля, в Орловской области немного похолодало.
Днём ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами прошёл небольшой дождь. Днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы будут достигать 17 м/с.
Температура воздуха ночью составила +1.. +6°С. Днем столбики термометров покажут +8.. +13°С. Атмосферное давление с утра составило 743 мм р/с, в течение дня будет расти и достигнет 752 мм р/с.
В начале следующей недели повышение температуры продолжится, 9 и 10 апреля днем ожидается +15, +17 градусов.
Сообщение Синоптики: на выходных на Орловщине немного похолодает появились сначала на РИА 57.
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