Синоптики: на выходных на Орловщине немного похолодает

По Центральной России минувшей ночью прошёл холодный атмосферный фронт и в субботу, 7 апреля, в Орловской области немного похолодало.

Днём ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами прошёл небольшой дождь. Днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы будут достигать 17 м/с.

Температура воздуха ночью составила +1.. +6°С. Днем столбики термометров покажут +8.. +13°С. Атмосферное давление с утра составило 743 мм р/с, в течение дня будет расти и достигнет 752 мм р/с.

В начале следующей недели повышение температуры продолжится, 9 и 10 апреля днем ожидается +15, +17 градусов.