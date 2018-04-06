Скворцова рассказала о роли страховых медпредставителей

Страховые представители должны эффективно защищать право каждого гражданина на сохранение здоровья, считает министр здравоохранения Вероника Скворцова . Она заявила об этом на совещании, где анализировалось это направление деятельности страховых медицинских организаций за последние три года.

Одна из главных задач, которую выполняли минздрав , ФФОМС и страховые компании, — это создание трехуровневого института страховых представителей, аналогов которого не было в истории отечественной медицины.

Именно страховые представители, к которым обращаются пациенты в случае возникновения разногласий с медучреждениями, играют важную роль в реализации принципа пациенто-ориентированности системы здравоохранения.

"Именно они должны стать защитниками главного права каждого человека на сохранение здоровья и, наряду с этим, должны стать мотиваторами к ответственному поведению, здоровому образу жизни, активной профилактике", — сказала Скворцова.

По ее словам, созданный в 2016 году институт страховых представителей помогает обеспечить оптимальную маршрутизацию пациентов, информировать их о диспансеризации. Сегодня в этой области работает более 8,9 тысячи специалистов. В результате, отметила министр, удалось увеличить количество граждан, прошедших диспансеризацию.

Кроме того, во всех регионах работают 215 региональных и 25 федеральных call-центров. "Сегодня время дозвона уже не превышает 20 секунд, в 2 раза сократилось время ответа на телефонный звонок", — отмечают в минздраве.

Количество обращений за консультациями выросло на треть и в той же пропорции сократилось количество жалоб со стороны граждан.

Результаты работы показывают, что институт страховых представителей становится эффективным механизмом поддержки каждого застрахованного гражданина при получении медицинской помощи, и, кроме того, будет способствовать повышению ответственности каждого человека за свое здоровье, заключили участники совещания.