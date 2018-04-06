Онищенко призвал повышать престиж профессии врача

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в пятницу заявил о необходимости повышать престиж профессии медицинского работника в глазах россиян.

Онищенко отметил, что медики — это особая категория людей, которые «идут в профессию не за деньгами, а чтобы реализовать свое умение и желание сострадать».

«Я не идеализирую ситуацию, но в большинстве своем это профессионалы, которые служат долгу. За это к ним должно быть особое отношение. Но, к сожалению, сегодня такого отношения в обществе к ним нет», — констатировал депутат (цитата по РИА «Новости»).

По его мнению, в ситуации, когда профессия врача не ценится по достоинству, страдают сами пациенты.

«Вера во врача — сама по себе лечебная процедура. От общения со специалистом людям становится легче», — выразил уверенность парламентарий.

Онищенко полагает, что решить проблему поможет особый подход к правовому статусу врачей.

«Необходимо вывести судебные разбирательства с участием медицинских работников в особую категорию и с большой осторожностью освещать в публичном пространстве как дела такого рода, так и работу врачей в целом», — предложил законодатель.

Одним из инструментов для повышения престижа профессии он также назвал фильмы и сериалы о медработниках.