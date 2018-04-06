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Кадыров рассказал об отношении к блокировке Telegram
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Кадыров рассказал, как относится к возможной блокировке Telegram 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не является сторонником блокировки Telegram и сам активно использует мессенджер.
"И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что считает мессенджер "очень удобным".
"Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой. Но во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять", — добавил глава Чечни.
"Я всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе и сети интернет. Поэтому у меня есть аккаунты практически во всех соцсетях", — подчеркнул он.
Кадыров также рассказал, что пользуется мессенджером не только в личных целях, но и по работе.
В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам.
В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.
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