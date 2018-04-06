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Москвичей предупредили о ливнях со снегом
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Синоптики предупредили москвичей о ливневых осадках с мокрым снегом и сильном ветре в ночь на 7 апреля 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Ненастная погода ожидается в Москве с 23:00 пятницы, 6 апреля, до 15:00 субботы, 7 апреля. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«В Москве основное ненастье, связанное с сильным ветром и ливневыми осадками (ночью местами вперемешку с мокрым снегом), пройдет в период с 23:00 6 апреля до 15:00 7 апреля. Температура воздуха ночью в мегаполисе понизится до плюс 1-3 градусов, днем в столице — плюс 6-8 градусов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, к 8 апреля характер погоды изменится: вернутся солнце и тепло.
«На Пасху станет малооблачно, минимальная температура около нуля градусов, днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов», — пояснили синоптики.
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