Москвичей предупредили о ливнях со снегом

Синоптики предупредили москвичей о ливневых осадках с мокрым снегом и сильном ветре в ночь на 7 апреля

Ненастная погода ожидается в Москве с 23:00 пятницы, 6 апреля, до 15:00 субботы, 7 апреля. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». «В Москве основное ненастье, связанное с сильным ветром и ливневыми осадками (ночью местами вперемешку с мокрым снегом), пройдет в период с 23:00 6 апреля до 15:00 7 апреля. Температура воздуха ночью в мегаполисе понизится до плюс 1-3 градусов, днем в столице — плюс 6-8 градусов», — говорится в сообщении. Как уточняется, к 8 апреля характер погоды изменится: вернутся солнце и тепло. «На Пасху станет малооблачно, минимальная температура около нуля градусов, днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов», — пояснили синоптики. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере