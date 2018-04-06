Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ

Россиянам предложат отрабатывать долги за ЖКХ

Жителям Башкирии предложили гасить задолженности по оплате ЖКХ, отрабатывая их в сфере жилищно-коммунальных услуг. Большинство доступных должникам вакансий не требуют специальных навыков, их перечень опубликован на сайте управление жилищного хозяйства Уфы , пишет Lenta.ru

В числе профессий, предлагаемых должникам без специального опыта работы в сфере ЖКХ, — дворник, уборщик, консъерж. При наличии специального образования можно отработать задолженность на позиции электрика или сантехника.