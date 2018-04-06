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Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
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Россиянам предложат отрабатывать долги за ЖКХ 

Inmyroom 14 часов назад
Фото: ТАСС
Жителям Башкирии предложили гасить задолженности по оплате ЖКХ, отрабатывая их в сфере жилищно-коммунальных услуг. Большинство доступных должникам вакансий не требуют специальных навыков, их перечень опубликован на сайте управление жилищного хозяйства Уфы, пишет Lenta.ru.
В числе профессий, предлагаемых должникам без специального опыта работы в сфере ЖКХ, — дворник, уборщик, консъерж. При наличии специального образования можно отработать задолженность на позиции электрика или сантехника.
Такая отработка вполне законна и считается изменением способа оплаты, которое предусмотрено ст. 409 ГК РФ. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, за 2017 год количество неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось в 2,2 раза.
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