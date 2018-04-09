В Калининграде прошла реконструкция штурма Кенигсберга

Военно-исторические мероприятия были посвящены 73-й годовщине взятия города.

Калининграде состоялись военно-исторические реконструкции, посвященные 73-й годовщине взятия Кенигсберга . Мероприятия проходили сразу на трех площадках.

В воскресенье, 8 апреля был воссоздан «Штурм форта №5». В 1945 году падение Пятого форта повлияло на исход операции по взятию города. В этот же день в Форте №11 «Денхофф» прошла другая реконструкция «Штурм Кенигсберга».

За день до этого в Парке Победы был воспроизведен бой советских разведчиков с фашистскими войсками. Организаторы мероприятия — представительство Союза ветеранов военной разведки в Калининграде.

Кенигсбергская операция (6–9 апреля 1945) — стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.