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В Калининграде прошла реконструкция штурма Кенигсберга
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В Калининграде прошла реконструкция штурма Кенигсберга 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военно-исторические мероприятия были посвящены 73-й годовщине взятия города.
В Калининграде состоялись военно-исторические реконструкции, посвященные 73-й годовщине взятия Кенигсберга. Мероприятия проходили сразу на трех площадках.
В воскресенье, 8 апреля был воссоздан «Штурм форта №5». В 1945 году падение Пятого форта повлияло на исход операции по взятию города. В этот же день в Форте №11 «Денхофф» прошла другая реконструкция «Штурм Кенигсберга».
За день до этого в Парке Победы был воспроизведен бой советских разведчиков с фашистскими войсками. Организаторы мероприятия — представительство Союза ветеранов военной разведки в Калининграде.
Кенигсбергская операция (6–9 апреля 1945) — стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.
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