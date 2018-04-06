Ещё
Рядом с перевалом Дятлова нашли заброшенный аэродром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рядом с перевалом Дятлова нашли заброшенный аэродром 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Неподалеку от перевала Дятлова находится заброшенный военный аэродром. Об этом в своем блоге на платформе для социальной журналистики «Конт» заявил исследователь-любитель Валентин Дегтерев.
По его словам, впервые о существовании аэродрома он услышал в 2016 году от туристов, которые его нашли, а затем узнал от коллеги Юрия Кунцевича, что аэродром там действительно есть, а построили его немцы в годы Великой Отечественной войны.
Теперь же Дегтереву удалось найти следы этого аэродрома. По его словам, аэродром расположен в 46 километрах северо-восточнее перевала. Исследователь даже обнаружил спутниковый снимок, сделанный в рамках проекта Google Earth. Он уверен, что на нем запечатлена взлетно-посадочная полоса длиной около 100 метров, которая ранее была вдвое длиннее, и, возможно, ангар.
При этом Дегтерев отказался судить о связи аэродрома с гибелью группы Дятлова.
«Догадывайтесь сами…» — посоветовал он.
Ранее Валентин Дегтерев, ссылаясь на слова бывшей медсестры исправительно-трудового лагеря «Ивдельлаг» Пелагеи Солтер, заявлял, что вместе с туристической группой на перевале Дятлова могли погибнуть еще два человека.
Группа из девяти туристов под руководством студента Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах 2 февраля 1959 года недалеко от горного перевала на Северном Урале, впоследствии названного в честь главы группы.
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост68
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ167
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая254
Под Крымским мостом нашли античный клад14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение