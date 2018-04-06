Рядом с перевалом Дятлова нашли заброшенный аэродром

Неподалеку от перевала Дятлова находится заброшенный военный аэродром. Об этом в своем блоге на платформе для социальной журналистики «Конт» заявил исследователь-любитель Валентин Дегтерев

По его словам, впервые о существовании аэродрома он услышал в 2016 году от туристов, которые его нашли, а затем узнал от коллеги Юрия Кунцевича, что аэродром там действительно есть, а построили его немцы в годы Великой Отечественной войны.

Теперь же Дегтереву удалось найти следы этого аэродрома. По его словам, аэродром расположен в 46 километрах северо-восточнее перевала. Исследователь даже обнаружил спутниковый снимок, сделанный в рамках проекта Google Earth. Он уверен, что на нем запечатлена взлетно-посадочная полоса длиной около 100 метров, которая ранее была вдвое длиннее, и, возможно, ангар.

При этом Дегтерев отказался судить о связи аэродрома с гибелью группы Дятлова

«Догадывайтесь сами…» — посоветовал он.

Ранее Валентин Дегтерев, ссылаясь на слова бывшей медсестры исправительно-трудового лагеря «Ивдельлаг» Пелагеи Солтер, заявлял, что вместе с туристической группой на перевале Дятлова могли погибнуть еще два человека.

Группа из девяти туристов под руководством студента Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах 2 февраля 1959 года недалеко от горного перевала на Северном Урале, впоследствии названного в честь главы группы.