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В Москву придет аномальное потепление
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В Москву придет аномальное потепление 

Мослента 1 час назад
В пятницу, 6 апреля, в Москве и Московской области ожидается аномальное потепление. Об этом сообщает The Village со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос». Температура воздуха в столице будет колебаться в районе плюс 13-15 градусов, что на пять градусов выше нормы.
«Сегодня в столичном регионе, в теплом секторе циклона, ожидается постепенное натекание облачности», — сообщили синоптики. К вечеру, с приближением холодного фронта, могут пройти небольшие дожди. «Тем не менее, воздух успеет как следует прогреться», — заключили специалисты.
Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 38 процентов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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