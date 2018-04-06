На выходные в Самарской области ожидают теплую и дождливую погоду

В первые выходные апреля в Самарской области ожидается теплая погода с небольшими осадками в виде дождя.

— В ночь с пятницы на субботу, 7 апреля, в регионе подморозит. Столбики термометров будут держаться в пределах от 0 до -5 градусов. Зато днем синоптики прогнозируют по-настоящему весеннюю погоду. Местами потеплеет до +9 °С. Будет дуть западный ветер. Во многих районах области пройдет небольшой дождь, — рассказали в Приволжском УГМС.

Осадки продолжатся и в ночное время в воскресенье, 8 апреля, но будет уже значительно теплее, чем в субботу — от -2 до +3 градусов. Днем будет светить солнце. Температура воздуха будет держаться в пределах от +3 °С до +8 °С.