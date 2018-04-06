На праздничных выходных в Воронеже будет тепло и солнечно

В Воронежском гидрометцентре рассказали, какая погода ждет местных жителей на праздничных выходных.

На Благовещение, 7 апреля, днем синоптики обещают +10°, ночью +6°. Небольшой дождь в этот день может пойти только ближе к ночи. На Пасху, 8 апреля, днем воздух в Воронеже прогреется до +11°, ночью ожидается нулевая температура. Все выходные в городе будет стоять солнечная погода.

В последний рабочий день недели, 6 апреля, днем синоптики прогнозируют +12° и облачную погоду. Температура будет повышаться и на следующей рабочей неделе — синоптики обещают потепление до +16°.