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На праздничных выходных в Воронеже будет тепло и солнечно
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На праздничных выходных в Воронеже будет тепло и солнечно 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
В Воронежском гидрометцентре рассказали, какая погода ждет местных жителей на праздничных выходных.
На Благовещение, 7 апреля, днем синоптики обещают +10°, ночью +6°. Небольшой дождь в этот день может пойти только ближе к ночи. На Пасху, 8 апреля, днем воздух в Воронеже прогреется до +11°, ночью ожидается нулевая температура. Все выходные в городе будет стоять солнечная погода.
В последний рабочий день недели, 6 апреля, днем синоптики прогнозируют +12° и облачную погоду. Температура будет повышаться и на следующей рабочей неделе — синоптики обещают потепление до +16°.
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