Синоптики рассказали о погоде в пятницу

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Облачная погода и 13-15 градусов тепла ожидаются в пятницу в Москве 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Теплая и облачная с прояснениями погода ожидается в пятницу в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха днем в Москве составит от 13 до 15 градусов тепла. Во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
В ночь на субботу столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов, ожидаются небольшие осадки.
Температура в Подмосковье в пятницу днем будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла. Ночью температура составит от минус двух до плюс трех градусов.
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