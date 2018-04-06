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Небольшой дождь ожидается в Нижнем Новгороде 7 апреля
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Небольшой дождь ожидается в Нижнем Новгороде 7 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
В субботу температура воздуха опустится до +5 в дневные часы, ночью до 0. Пройдет дождь, скорость западного ветра составит 6 м/с, влажность воздуха — 68%. Атмосферное давление в норме, 749 мм ртутного столба.
Воздух прогреется до +5.. +6 днем и -1.. +1 ночью в воскресенье, 8 апреля. Будет пасмурно, скорость западного ветра составит 6 м/с, влажность воздуха — 48%. Атмосферное давление повысится до 759 мм ртутного столба.
Напомним, температура воздуха повысится до +7.. +9 днем в пятницу, 6 апреля.
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