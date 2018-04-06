Небольшой дождь ожидается в Нижнем Новгороде 7 апреля

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».

В субботу температура воздуха опустится до +5 в дневные часы, ночью до 0. Пройдет дождь, скорость западного ветра составит 6 м/с, влажность воздуха — 68%. Атмосферное давление в норме, 749 мм ртутного столба.

Воздух прогреется до +5.. +6 днем и -1.. +1 ночью в воскресенье, 8 апреля. Будет пасмурно, скорость западного ветра составит 6 м/с, влажность воздуха — 48%. Атмосферное давление повысится до 759 мм ртутного столба.

Напомним, температура воздуха повысится до +7.. +9 днем в пятницу, 6 апреля.