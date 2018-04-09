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Не убирайте далеко шапки: Екатеринбург на этой неделе ждет похолодание
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Не убирайте далеко шапки: Екатеринбург на этой неделе ждет похолодание 

e1.ru 57 минут назад
Фото: e1.ru
Прихода полноценной весны екатеринбуржцам пока ждать не стоит. На этой неделе в Екатеринбурге и Свердловской области будет холоднее, чем на прошлой, рассказала E1.RU главный синоптик региона Галина Шепоренко.
— Днем будет плюс 2–6 °С, ночью в основном минус 3–8 °С, — сказала она. — Больших осадков не ожидается, но завтра возможны дожди и мокрый снег.
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни:
Понедельник, 9 апреля: облачно с прояснениями, без существенных осадков, вечером небольшой дождь, утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью около 0 °С, днём +5–7 °С, ветер северо-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с.
Вторник, 10 апреля: облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1, -3 °С, днем +7–9 °С, ветер ночью западный 2–7 м/с, днем юго-западный 4–9 м/с, порывы до 12 м/с.
Среда, 11 апреля: Облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2–4 °С, днем +5–7 °С, ветер западный, северо-западный 5–10 м/с, днем порывы до 14 м/с.
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 Ещё 5 источников 
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