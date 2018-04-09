Ещё
На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты

На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Снег полностью растаял на главной метеостанции Москвы, заявил в понедельник РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"С сегодняшнего дня Москва избавилась от последнего атрибута зимы — снежного покрова, то есть если вчера еще на метеоплошадке фиксировался один сантиметр, то сегодня он равен нулю", — сказал он.
Тишковец отметил, что снег еще может встречаться во дворах или парках.
"Во дворах, в парковой зоне снег еще может быть, но мы за основу берем главную метеостанцию ВДНХ", — заключил синоптик.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
РИА Новости: последние новости
Американский генконсул во Владивостоке выдержал весь Великий пост В Петербурге умер художник Владимир Яшке из объединение "Митьки" Путин утвердил правила празднования памятных дат
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты455
США захотели сталинского «бога войны»14
Россия ответила на переезд Скрипалей в США105
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей37
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу31
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение