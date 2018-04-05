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Эксперты ЮНЕСКО посетят Соловки
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Эксперты ЮНЕСКО посетят Соловки 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Эксперты ЮНЕСКО посетят Историко-культурный комплекс Соловецких островов. Об этом сообщается на сайте Минкультуры России по итогам заседания исполнительного комитета организации в штаб-квартире в Париже.
На заседании была представлена обновленную концепцию музейного здания, доработанная с учетом рекомендаций ЮНЕСКО и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).
«С момента последней встречи со специалистами ЮНЕСКО, которая состоялась осенью 2017 года, проект строительства музейного комплекса был незначительно доработан, в соответствии с замечаниями ЮНЕСКО и ИКОМОС. В целом проектное решение предусматривает максимально возможное сохранение существующих конструкций ранее спроектированного и частично построенного здания музея», — отметил замглавы Минкультуры России Сергей Обрывалин.
Новый проект, в частности, предполагает создание подземного этажа и снос второго этажа. Работы по частичному демонтажу конструкций здания музейного корпуса начнутся на объекте в 20-х числах апреля.
В ходе встречи было решено, что 22-28 апреля на Соловки приедет мониторинговая миссия ЮНЕСКО, в которой также примут участие эксперты ИКОМОС и Международного союза охраны природы (МСОП).
На заседании в Париже с российской стороны присутствовали замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, директор Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов, постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, а также руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская. С ними встретились директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Росслер, руководитель отдела Европы и Северной Америки Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Изабель Анатоль-Габриэль, а также эксперт ИКОМОС Сьюзан Деньер.
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