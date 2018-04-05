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Россиянке запретили посещать кружок по анимации
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Россиянке запретили посещать кружок по анимации из-за ее пола 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: сервис Google Street View
Жительница Москвы Анна Хегай не смогла записать свою дочь на курс компьютерной анимации во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах, потому такой кружок подготовили только для мальчиков. Девочке предложили кружок рукоделия, а ее матери — «жаловаться хоть в ОБСЕ», сообщает «Медиазона».
Москвичка обратилась во Дворец во время весенних каникул, чтобы найти кружок для своей десятилетней дочери. Ей предложили только рукоделие, валяние из шерсти и лепку. На вопрос о том, почему девочки не могут заниматься компьютерной анимацией, Хегай заявили, что этим занимаются только мальчики, и если она недовольна, может найти другое место.
В комментариях к ее записи в Facebook директор заведения Ольга Коровацкая поведала о том, что разделение по признаку пола решили сделать по просьбе неких родителей.
На вопрос о том, почему странные пожелания были исполнены в нарушение статьи 28 Федерального закона об образовании, согласно которому нельзя отказывать ученикам в получении знаний по признаку пола, Коровацкая не ответила.
По данным сайта Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах, во время весенних каникул там действительно работают раздельные группы. Мальчики могут посещать занятия по «Лего-анимации» и Wargame, девочки — танцы и рукоделие. Детям обоих полов (7-9 лет) можно ходить только на физкультуру и занятия по Lego-теке.
Ранее о другом виде дискриминации стало известно прокуратуре Екатеринбурга. Надзорные органы заинтересовались гимназией, где 14-летнему мальчику из многодетной семьи, не оплачивающему питание, запретили ходить в столовую с одноклассниками.
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