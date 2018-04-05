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Разыграли сами себя
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Разыграли сами себя 

Рамблер 2 часа назад
В Якутске в прямом эфире разыграли iPhone X. На видео есть всё: непрозрачная урна, сомневающаяся ведущая, затершийся номер на бумажке.
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