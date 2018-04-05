Россияне назвали лучший способ борьбы с оскорблениями в Сети

Большинство россиян (63 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что лучшая реакция на оскорбления в интернете — «проигнорировать и забанить» обидчика.

Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли реагировать на оскорбительные сообщения в соцсетях?». По мнению 32 процентов опрошенных, наглецу все же стоит «дать отпор».

Пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3581 человек.