Россияне назвали лучший способ борьбы с оскорблениями в Сети 

Большинство россиян (63 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что лучшая реакция на оскорбления в интернете — «проигнорировать и забанить» обидчика.
Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли реагировать на оскорбительные сообщения в соцсетях?». По мнению 32 процентов опрошенных, наглецу все же стоит «дать отпор».
Пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 3581 человек.
Ранее российская биатлонистка Виктория Сливко решила ответить на критику и оскорбления интернет-пользователей. Комментаторы советовали ей «валить из биатлона» и называли «бездарем». Спортсменка опубликовала скриншот сообщений с оскорблениями и посоветовала их авторам «завидовать молча». Она отметила, что так поступают только «гнилые» и «жизнью обиженные люди», а также поблагодарила друзей за поддержку. Сливко завоевала «серебро» Чемпионата России по биатлону в масс-старте.