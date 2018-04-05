Россияне оценили влияние санкций

Сорок восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что санкции, введенные против России западными странами, во много помогают стране.

Респондентам задали такой вопрос: «Санкции против России помогают или мешают ей»?». По мнению 25 процентов опрошенных, санкции в первую очередь вредят.

Еще 24 процента считают, что санкции «немного помогают, но в основном вредят».

Три процента респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 719 человек.

Первые санкции против РФ США ЕС ввели после присоединения Крыма и на фоне ситуации на Украине . Через несколько лет Вашингтон обвинил Москву в попытках повлиять на американские выборы.

В США разработали закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Сначала в него попали 13 российских граждан, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин , и три компании. Затем к ним добавили еще 14 физлиц и одну организацию.

Раздел 241 CAATSA посвящен подготовке «кремлевского доклада» о близких к руководству России чиновниках и бизнесменах. Сообщалось, что в «кремлевском докладе» в итоге могут оказаться 50 человек, которым грозят санкции — заморозка зарубежных счетов и активов, а также запрет на въезд в США.