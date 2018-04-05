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Россияне оценили влияние санкций
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Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Россияне оценили влияние санкций 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сорок восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что санкции, введенные против России западными странами, во много помогают стране.
Респондентам задали такой вопрос: «Санкции против России помогают или мешают ей»?». По мнению 25 процентов опрошенных, санкции в первую очередь вредят.
Еще 24 процента считают, что санкции «немного помогают, но в основном вредят».
Три процента респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 719 человек.
Первые санкции против РФ США и ЕС ввели после присоединения Крыма и на фоне ситуации на Украине. Через несколько лет Вашингтон обвинил Москву в попытках повлиять на американские выборы.
В США разработали закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Сначала в него попали 13 российских граждан, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин, и три компании. Затем к ним добавили еще 14 физлиц и одну организацию.
Раздел 241 CAATSA посвящен подготовке «кремлевского доклада» о близких к руководству России чиновниках и бизнесменах. Сообщалось, что в «кремлевском докладе» в итоге могут оказаться 50 человек, которым грозят санкции — заморозка зарубежных счетов и активов, а также запрет на въезд в США.
Ранее Reuters сообщило, что США 5 апреля планируют ввести санкции в отношении российских бизнесменов, обвинив их во вмешательстве в американские выборы.
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