Россияне предсказали судьбу Самойловой на «Евровидении» 

Тридцать семь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что певица Юлия Самойлова не поднимется выше 11-го места на «Евровидении-2018».
Респондентам задали такой вопрос: «У Самойловой есть шанс выиграть „Евровидение“?». По мнению 25 процентов опрошенных, она попадет в первую десятку.
Еще 17 процентов участников опроса сочли, что у российской певицы есть шанс войти в тройку лидеров.
Двенадцать процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос, а девять процентов верят, что она может выиграть конкурс, так как «прошлогодний скандал помог ей стать популярнее».
Всего в опросе приняли участие 1533 человека.
Россию на «Евровидении-2017», проходившем на Украине, должна была представлять певица Юлия Самойлова, имеющая первую группу инвалидности. Однако СБУ запретила ей въезд в страну из-за того, что в 2015 году артистка выступала на концерте в Крыму.
Первый канал и ВГТРК пообещали, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса.
На «Евровидении-2018» Самойлова будет выступать с песней «I Wonʼt Break» («Я не сломаюсь»).