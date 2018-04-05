Россияне предсказали судьбу Самойловой на «Евровидении»

Тридцать семь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что певица Юлия Самойлова не поднимется выше 11-го места на «Евровидении-2018».

Респондентам задали такой вопрос: «У Самойловой есть шанс выиграть „Евровидение“?». По мнению 25 процентов опрошенных, она попадет в первую десятку.

Еще 17 процентов участников опроса сочли, что у российской певицы есть шанс войти в тройку лидеров.

Двенадцать процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос, а девять процентов верят, что она может выиграть конкурс, так как «прошлогодний скандал помог ей стать популярнее».

Всего в опросе приняли участие 1533 человека.

Россию на «Евровидении-2017», проходившем на Украине , должна была представлять певица Юлия Самойлова, имеющая первую группу инвалидности. Однако СБУ запретила ей въезд в страну из-за того, что в 2015 году артистка выступала на концерте в Крыму

Первый канал и ВГТРК пообещали, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса.

На «Евровидении-2018» Самойлова будет выступать с песней «I Wonʼt Break» («Я не сломаюсь»).