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В Самарской области на этой неделе потеплеет до 9 °C
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В Самарской области на этой неделе потеплеет до 9 °C 

Волга Ньюс 1 час назад
В пятницу, 6 апреля, переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит -0… -5 °C, днем +3… +8 °C. Ветер западный 3-8 м/с.
В субботу, 7 апреля, ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится от -0 до -5 °C. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Воздух прогреется от +4 до +9 °C. Ветер западный 8-13 м/с.
В воскресенье, 8 апреля, ночью местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит -2… +3 °C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит +3… +8 °C. Ветер западный 8-13 м/с.
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