Роспотребнадзор проверит «горящий шоколад»

Роспотребнадзор призвал не доверять информации о небезопасном шоколаде, появившейся в соцсетях из-за ролика с «горящей» плиткой темного шоколада «Россия — щедрая душа».

При этом в ведомстве заявили, что в тех регионах, где зафиксированы сообщения о горящем шоколаде, «организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», передает «Интерфакс»

Роспотребнадзор отметил, что горение — естественный процесс для продуктов питания, а его интенсивность зависит от состава продукта.

После видео с горящими плитками шоколада появились ролики с попытками реабилитировать отечественный продукт. Так, один из пользователей поджег какао-бобы, и оказалось, что они тоже подвержены горению. Другой пользователь провел эксперимент с шоколадом иностранного производителя. Он загорелся так же, как и его российский собрат.

Ранее на сайте Роскачества появилась статья, в которой утверждается, что шоколад должен гореть.