Ещё
Роспотребнадзор проверит «горящий шоколад»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор проверит «горящий шоколад» 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео e1.ru
Роспотребнадзор призвал не доверять информации о небезопасном шоколаде, появившейся в соцсетях из-за ролика с «горящей» плиткой темного шоколада «Россия — щедрая душа».
При этом в ведомстве заявили, что в тех регионах, где зафиксированы сообщения о горящем шоколаде, «организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», передает «Интерфакс».
Роспотребнадзор отметил, что горение — естественный процесс для продуктов питания, а его интенсивность зависит от состава продукта.
После видео с горящими плитками шоколада появились ролики с попытками реабилитировать отечественный продукт. Так, один из пользователей поджег какао-бобы, и оказалось, что они тоже подвержены горению. Другой пользователь провел эксперимент с шоколадом иностранного производителя. Он загорелся так же, как и его российский собрат.
Ранее на сайте Роскачества появилась статья, в которой утверждается, что шоколад должен гореть.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда166
Россия указала на странности в деле Скрипаля27
Для россиян придумали американское наказание207
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Маленький певец из магазина набирает популярность5
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение