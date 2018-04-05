Инвалидам упростят поступление в вузы

Инвалидам, поступающим в вузы, начислят дополнительные баллы за победу во всероссийских или международных конкурсах профессионального мастерства. Соответствующий проект приказа Минобразования размещён на портале проектов правовых актов.
В документе предлагается дополнить пункт 44 Правил приёма на обучение по образовательным программам высшего образования подпунктом 7 «наличие у поступающих из числа инвалидов статуса победителя всероссийского или международного конкурса (иного мероприятия конкурсного характера) профессионального мастерства».
В пояснительной записке к документу отмечается, что проект приказа разработан по итогам встречи президента Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, которая прошла 5 декабря 2017 года.