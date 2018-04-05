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Инвалидам упростят поступление в вузы
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Инвалидам упростят поступление в вузы за профессиональные успехи 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Инвалидам, поступающим в вузы, начислят дополнительные баллы за победу во всероссийских или международных конкурсах профессионального мастерства. Соответствующий проект приказа Минобразования размещён на портале проектов правовых актов.
В документе предлагается дополнить пункт 44 Правил приёма на обучение по образовательным программам высшего образования подпунктом 7 «наличие у поступающих из числа инвалидов статуса победителя всероссийского или международного конкурса (иного мероприятия конкурсного характера) профессионального мастерства».
В пояснительной записке к документу отмечается, что проект приказа разработан по итогам встречи президента Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций ‎и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, которая прошла 5 декабря 2017 года.
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