В России стартовала акция «100 баллов для победы»

Всероссийская акция "100 баллов для победы", посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, стартовала в четверг в Новосибирске , а затем пройдёт и в других регионах страны, сообщила пресс-служба Рособрнадзора

Впервые акция стартовала 17 апреля 2015 года в 56-й Академической гимназии Санкт-Петербурга . Она была посвящена Году литературы и 70-летию Победы и направлена на активизацию интереса школьников к чтению. С тех пор акция проходит ежегодно и посвящена разным событиям или памятным датам.

"В этот раз мы начинаем всероссийскую акцию "100 баллов для победы" в Новосибирске — культурном и научном центре Сибири. Более полувека рядом с этим городом развивается Академический городок, в котором концентрируются ведущие научные силы Сибири. Вам, нынешним выпускникам, наследникам богатейших научных и промышленных достижений, предстоит продолжить работу и прославить свой край новыми открытиями", — приводятся в сообщении слова начальника управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игоря Круглинского.

Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, в новосибирском лицее №22 "Надежда Сибири" стобалльники по обществознанию, физике, химии и математике встретились с нынешними 10— и 11-классниками. Они провели мастер-классы и поделились своим опытом подготовки к экзаменам, рассказали, как сумели преодолеть волнение, где продолжают обучение и кем они видят себя в будущем.