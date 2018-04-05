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В России стартовала акция «100 баллов для победы»
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В России стартовала акция «100 баллов для победы» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Всероссийская акция "100 баллов для победы", посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, стартовала в четверг в Новосибирске, а затем пройдёт и в других регионах страны, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Впервые акция стартовала 17 апреля 2015 года в 56-й Академической гимназии Санкт-Петербурга. Она была посвящена Году литературы и 70-летию Победы и направлена на активизацию интереса школьников к чтению. С тех пор акция проходит ежегодно и посвящена разным событиям или памятным датам.
"В этот раз мы начинаем всероссийскую акцию "100 баллов для победы" в Новосибирске — культурном и научном центре Сибири. Более полувека рядом с этим городом развивается Академический городок, в котором концентрируются ведущие научные силы Сибири. Вам, нынешним выпускникам, наследникам богатейших научных и промышленных достижений, предстоит продолжить работу и прославить свой край новыми открытиями", — приводятся в сообщении слова начальника управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игоря Круглинского.
Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, в новосибирском лицее №22 "Надежда Сибири" стобалльники по обществознанию, физике, химии и математике встретились с нынешними 10— и 11-классниками. Они провели мастер-классы и поделились своим опытом подготовки к экзаменам, рассказали, как сумели преодолеть волнение, где продолжают обучение и кем они видят себя в будущем.
В ведомстве также добавили, что следом за Новосибирском акция будет запущена в других регионах России. Во многих из них, помимо стобалльников, примут участие известные артисты, общественные деятели и спортсмены. Например, в Санкт-Петербурге — абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017" Илья Демаков, в Московской области успехов на экзаменах выпускникам пожелает легендарный хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов.
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