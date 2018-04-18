В Ярославле организовали митинг против ввоза мусора

В Ярославле проходит несанкционированный митинг, участники которого выступают против ввоза в Ярославскую область мусора из Москвы. Об этом информирует Интерфакс.
Отмечается, что собрание проходит в Знаменской башне на площади Волкова.
По данным агентства, в нём участвуют несколько сотен человек.
Активисты организовали сбор подписей против ввоза в город мусора из столичного региона.
На площади находятся полицейские, митинг проходит без происшествий.
Ранее в подмосковном Волоколамске протестующие против работы мусорного полигона «Ядрово» перекрыли дорогу.