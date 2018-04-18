В Ярославле организовали митинг против ввоза мусора

В Ярославле организовали несанкционированный митинг против ввоза мусора из Москвы

Отмечается, что собрание проходит в Знаменской башне на площади Волкова.

По данным агентства, в нём участвуют несколько сотен человек.

Активисты организовали сбор подписей против ввоза в город мусора из столичного региона.

На площади находятся полицейские, митинг проходит без происшествий.