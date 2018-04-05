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На выходных в Тюменскую область придёт мокрый снег с дождём
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На выходных в Тюменскую область придёт мокрый снег с дождём 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Грядущие выходные — 7 и 8 апреля — порадуют тюменцев долгожданным весенним теплом. Но в отдельные часы, предупреждают синоптики, может пойти мокрый снег и первый весенний дождь.
— Осадки ожидаются в субботу, 7 апреля, на юге области. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов. Ночью похолодает до минус 8 градусов. Ветер будет не сильным, но северным, — рассказали в тюменском Гидрометцентре.
Ночь воскресенья пройдет без осадков. Но днём синоптики также прогнозируют мокрый снег и первый в этом сезоне дождь. Температура воздуха будет такой же, как и в субботу. Поэтому если вы соберетесь на ночное пасхальное богослужение или освящение куличей, то одевайтесь теплей.
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