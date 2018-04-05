Ещё
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

Роспотребнадзор проверит сообщения о шоколаде, который может загореться 

РИА Новости 1 час назад
Роспотребнадзор сообщил, что организовал проведение лабораторных исследований после сообщений в социальных сетях о шоколаде, который подвергается процессам горения, сообщается в четверг на сайте ведомства.
"В ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности… Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях", — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор призывает граждан не доверять непроверенным источникам информации и в случае сомнений в качестве продукта обращаться в территориальные управления ведомства.
РИА Новости: последние новости
Новая серия "Простоквашино" собрала более 18 млн просмотров в соцсетях В Москве в четверг ожидается до 13 градусов тепла В России стартовала акция "100 баллов для победы"
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма127
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова55
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции230
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании109
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»612
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение