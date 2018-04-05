Роспотребнадзор проверит горящий шоколад

Роспотребнадзор проверит сообщения о шоколаде, который может загореться

Роспотребнадзор сообщил, что организовал проведение лабораторных исследований после сообщений в социальных сетях о шоколаде, который подвергается процессам горения, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности… Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призывает граждан не доверять непроверенным источникам информации и в случае сомнений в качестве продукта обращаться в территориальные управления ведомства.