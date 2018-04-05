Как горит российский шоколад

Роспотребнадзор проверит «огненный» шоколад

Роспотребнадзор проверит горящий шоколад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорная служба обратила внимание на распространение в ряде регионов России через социальные сети и мессенджеры информации, в том числе видео, о воспламенении шоколада при поднесении к нему огня.

В Роспотребнадзоре отметили, что пользователи, публикующие эту информацию, заявляют о небезопасности подобного шоколада, однако горение продуктов питания — естественный физико-химический процесс.

Тем не менее ведомство инициировало лабораторные исследования упоминаемого в сообщениях шоколада, при этом призвав россиян не доверять «случайным источникам информации».

«Ситуация находится на контроле», — отметили в Роспотребнадзоре.

В конце марта Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки сладостей в интернете. По данным ведомства, люди, не зарегистрированные индивидуальными предпринимателями, продают в интернете кондитерские изделия, которые готовят сами, не проходя при этом контрольно-надзорных мероприятий. Употребление в пищу подобных сладостей несет «высокие санитарно-эпидемиологические риски», отметили в Роспотребнадзоре.