Как горит российский шоколад

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Роспотребнадзор проверит «огненный» шоколад 

Рамблер 2 часа назад
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Надзорная служба обратила внимание на распространение в ряде регионов России через социальные сети и мессенджеры информации, в том числе видео, о воспламенении шоколада при поднесении к нему огня.
В Роспотребнадзоре отметили, что пользователи, публикующие эту информацию, заявляют о небезопасности подобного шоколада, однако горение продуктов питания — естественный физико-химический процесс.
Тем не менее ведомство инициировало лабораторные исследования упоминаемого в сообщениях шоколада, при этом призвав россиян не доверять «случайным источникам информации».
«Ситуация находится на контроле», — отметили в Роспотребнадзоре.
В конце марта Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки сладостей в интернете. По данным ведомства, люди, не зарегистрированные индивидуальными предпринимателями, продают в интернете кондитерские изделия, которые готовят сами, не проходя при этом контрольно-надзорных мероприятий. Употребление в пищу подобных сладостей несет «высокие санитарно-эпидемиологические риски», отметили в Роспотребнадзоре.
 Ещё 25 источников 
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