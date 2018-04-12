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В Краснодаре прогнозируют похолодание
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В Краснодаре прогнозируют похолодание 

Новая Кубань 35 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. В пятницу, 13 апреля, в краевой столице ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +19. В ночь на субботу столбик ртутного термометра поднимется лишь до +7.
14 апреля в Краснодаре ожидается ясная погода. Однако будет немного прохладнее, чем в будние дни. Днем воздух прогреется до +17, ночью — всего до +6. По данным сервиса «Яндекс Погода», прогнозируют северо-восточный ветер, с порывами до 6 м/с.
В воскресенье будет ещё прохладнее — до +16. Сохранится солнечная, но ветреная погода.
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