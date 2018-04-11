К концу рабочей недели в Краснодаре прогнозируют облачность

Краснодар . 11 апреля — Новая Кубань. В краевой столице наконец установилась по-весеннему теплая погода. Синоптики не прогнозируют осадков. Однако в четверг и в пятницу ожидается небольшая облачность.

12 апреля воздух прогреется до +23 градусов днем. Скорость ветра составит 4,5 м/с. Он будет дуть в восточном направлении. В ночное время суток столбик ртутного термометра поднимется не выше +12.

В пятницу, 13 апреля прогнозируют переменную облачность, также будет тепло, до +18. Усилится ветер — до 5 м/с. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», выходные будут теплыми, ясными, но ветренными.