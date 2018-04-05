Ещё
Новая серия «Простоквашино» собрала 18 млн просмотров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая серия «Простоквашино» собрала более 18 млн просмотров в соцсетях 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьерная серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" собрала более 11 миллионов просмотров за двое суток с момента публикации в социальной сети "ВКонтакте" и более 7 миллионов просмотров — в "Одноклассниках".
Эксклюзивная премьера мультсериала состоялась во вторник в этих двух социальных сетях, а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.
Первая серия продолжительностью шесть минут начинается с посвящения Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Как сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева, все серии нового сезона будут посвящены ему.
За два дня с момента публикации в соцсети "ВКонтакте" ролик набрал более 11 миллионов просмотров. В "Одноклассниках" мультфильм посмотрели более 7 миллионов пользователей. Таким образом, на данный момент новый мультфильм оценили более 18 миллионов зрителей.
Накануне, после того, как менее чем за сутки в двух соцсетях мультфильм посмотрели более 13,5 миллиона пользователей, Слащева рассказала РИА Новости, что на киностудии "Союзмультфильм" приятно удивлены выдающимся результатом, который показала премьера.
"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий.
РИА Новости: последние новости
В Москве в четверг ожидается до 13 градусов тепла МИД: Москва возмущена действиями Украины в отношении капитана судна "Норд" Жители Чукотки пожаловались в Минкомсвязи на плохой интернет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции216
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»572
Российских олигархов ждет «сюрприз»532
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании90
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей60
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение