Челябинцы пожаловались на запыленность воздуха

Жители Челябинска жалуются в Росприроднадзор на запыленность воздуха

Жители Ленинского района Челябинска в четверг обращаются в управление Росприроднадзора по Челябинской области с жалобами на запыленность и общее неблагоприятное состояние воздуха. В ответ на жалобы будет проведена проверка, сообщила ТАСС сотрудница ведомства.

"Будет организован рейд с лабораторным обеспечением с замером среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в связи с тем, что в управление сегодня поступают звонки от жителей Ленинского района Челябинска с жалобами на общее неблагоприятное состояние воздуха и его запыленность", — сказала собеседница агентства.

Директор экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков (фонд входит в число организаторов областной экологической приемной — прим. ТАСС) сообщил, что в областную экологическую приемную поступили за утро четверга 32 обращения от жителей поселков Октябрьский, Смолино, а также от челябинцев на запах гари. Все жалобы направлены в Росприроднадзор и в Министерство экологии Челябинской области.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пятого апреля в Челябинской области ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Предприятиям объявлено предупреждение.

Челябинск — крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население — 1,192 млн человек. По официальным данным, в городе располагается более 266 промышленных предприятий.