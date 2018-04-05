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Челябинцы пожаловались на запыленность воздуха
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Жители Челябинска жалуются в Росприроднадзор на запыленность воздуха 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Жители Ленинского района Челябинска в четверг обращаются в управление Росприроднадзора по Челябинской области с жалобами на запыленность и общее неблагоприятное состояние воздуха. В ответ на жалобы будет проведена проверка, сообщила ТАСС сотрудница ведомства.
"Будет организован рейд с лабораторным обеспечением с замером среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в связи с тем, что в управление сегодня поступают звонки от жителей Ленинского района Челябинска с жалобами на общее неблагоприятное состояние воздуха и его запыленность", — сказала собеседница агентства.
Директор экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков (фонд входит в число организаторов областной экологической приемной — прим. ТАСС) сообщил, что в областную экологическую приемную поступили за утро четверга 32 обращения от жителей поселков Октябрьский, Смолино, а также от челябинцев на запах гари. Все жалобы направлены в Росприроднадзор и в Министерство экологии Челябинской области.
По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пятого апреля в Челябинской области ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Предприятиям объявлено предупреждение.
Челябинск — крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население — 1,192 млн человек. По официальным данным, в городе располагается более 266 промышленных предприятий.
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